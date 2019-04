Baby T-Rex in vendita su Ebay a 3 milioni di dollari

In un mondo dove gli acquisti in rete fanno ormai parte delle quotidianità, l’offerta sul web comprende oggetti di ogni genere venduti a prezzi competitivi.

In pochi click è possibile comprare di tutto, dai vestiti a articoli di antiquariato. Da poco, ad ampliare il panorama degli oggetti in vendita è stato inserito anche un baby T-Rex.

Su Ebay è all’asta il fossile di un piccolo Tyrannosaurus rex scoperto da Alan Detrich.

Una buona notizia per i più ricchi appassionati dei dinosauri che possono ambire ad avere tra le mani un pezzo unico, ma una cattiva notizia per la scienza a cui viene sottratto un reperto ricco di storia.

Il fossile da 3 milioni di dollari

Il baby T-Rex, soprannominato ‘Figlio di Sampson’, è stato ritrovato nel 2013 in una proprietà privata nel Montana, da Alan Detrich e il fratello. Dopo la sua scoperta, il reperto è stato messo in esposizione presso il Museo di Storia Naturale di Lawrence, dell'Università del Kansas: una vetrina che ha innalzato sensibilmente il suo valore. Ora, però, i suoi scopritori hanno deciso di metterlo all’asta in rete, sfruttando i servizi offerti da Ebay, a un prezzo di partenza di circa 3 milioni di dollari.

Esemplare di Tyrannosaurus rex vissuto circa 68 milioni di anni fa

I fossili del ‘Figlio di Sampson’ apparterrebbero a un esemplare di Tyrannosaurus rex deceduto all’età di 4 anni e vissuto circa 68 milioni di anni fa.

Si tratta di uno scheletro di un piccolo T-rex lungo più di 4,5 metri e con una testa di circa mezzo metro.

Tuttavia sarebbero necessari ulteriori test per verificare con certezza le sue origini. Gli esperti ipotizzano che i fossili ritrovati potrebbero appartenere anche a un nano-dinosauro, una specie completamente diversa dal T-Rex.

Su eBay, Alan Detrich e suo fratello descrivono il ‘Figlio di Sampson’ come l’unico esemplare di baby T-Rex mai scoperto.

Un’affermazione che dev’essere ancora verificata ma che molto probabilmente rimarrà un mistero, vista l’impossibilità di ulteriori analisi.

La decisione di sottrarre lo scheletro alla scienza ha scaldato gli animi di molti esperti e paleontologi che si sono dichiarati indignati per la scelta.