Da quasi 30 anni, il telescopio spaziale Hubble viaggia nel cosmo e immortala alcuni degli scorci più affascinanti dell’Universo, dando un contributo prezioso alla ricerca scientifica. Realizzato nel 1990 grazie a una collaborazione tra la Nasa e l’Agenzia Spaziale Europea (Esa), nel corso degli anni lo strumento ha inviato sulla Terra dei dati di grande importanza, tra cui la prima foto di un pianeta esterno al sistema solare. Il suo nome è un omaggio a Edwin Hubble, l’astrofisico americano che nel ‘900 dimostrò la continua espansione dell’Universo. Per festeggiare il trentesimo anno in orbita del telescopio, che secondo i piani originali sarebbe dovuto “andare in pensione” nel 2005, la Nasa ha lanciato un’iniziativa che permette agli appassionati di astronomia di scoprire che cos’ha visto Hubble nel giorno del loro compleanno.

Come scoprire cos’ha visto Hubble il giorno del proprio compleanno

Chi desidera partecipare all’iniziativa non deve fare altro che accedere al sito della Nasa e inserire il proprio mese e giorno di nascita (l’anno viene scelto dal sistema in base alle immagini presenti in archivio). L’immagine che si ottiene dopo aver inserito i dati è accompagnata da una breve descrizione: chi è interessato può ricevere più informazioni cliccando sul link “More info”. Selezionando “See Full Image”, invece, è possibile visualizzare l’immagine ottenuta in tutto il suo splendore e, volendo, scaricarla per mostrarla ai propri amici. Infatti, grazie alla bellezza delle foto scattate da Hubble, l’iniziativa sta ottenendo un buon successo sui social.

Il futuro di Hubble

Attualmente, il telescopio spaziale Hubble è ancora pienamente operativo e, secondo le stime degli esperti, resterà attivo fino al 2030-2040. Il lancio del suo successore, il James Webb Space Telescope (JWST), è previsto per marzo 2021. Realizzato grazie a una stretta collaborazione tra le agenzie spaziali di Stati Uniti, Europa e Canada, lo strumento verrà portato in orbita tramite il razzo “Ariane 5”, che dovrebbe essere lanciato dalla base di Kourou, nella Guyana francese.