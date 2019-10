Luna, meteore e pianeti: i protagonisti del cielo autunnale di ottobre

Con l’arrivo dell’autunno e di ottobre sono tanti gli appuntamenti celesti da non perdere per astronomi e appassionati, complici le giornate che si accorciano significativamente lasciando più spazio alla notte e per le osservazioni. La Luna sarà la prima grande protagonista del mese durante la Moon night del 5 ottobre, con centinaia di eventi organizzati in tutto il mondo. A dare spettacolo saranno poi vari pianeti come Venere, Marte, Giove e Saturno, che si potranno avvistare in specifici momenti della giornata, ma ottobre sarà anche un mese propizio per le meteore: diversi sciami risulteranno visibili, in particolare quello delle Orionidi, ‘figlie’ della cometa di Halley.

A ottobre la notte della Luna celebrata in tutto il mondo

La Moon night celebrata venerdì 5 settembre sarà il primo appuntamento del cielo di ottobre da non perdere. L’evento dedicato all’osservazione della Luna è promosso da Unione Astrofili Italiani (Uai) e Inaf in Italia e dalla Nasa a livello globale: su un portale dedicato dell’agenzia spaziale è possibile ottenere informazioni sugli eventi organizzati in tutto il mondo, attualmente più di 900. La Luna sarà protagonista anche in coppia: proprio il 5 ottobre Saturno sarà in congiunzione con il satellite, che nei giorni 3 e 31 sarà invece visibile insieme a Giove.

Corteo di pianeti e stelle cadenti di ottobre

Ottobre sarà anche il mese di pianeti e stelle, dato che i giorni si accorceranno in media di 1,21 ore portando notti più lunghe con migliori condizioni per le osservazioni. A cavallo tra il 26 e il 27, inoltre, scatterà l’ora solare. Venere tornerà a essere visibile durante il crepuscolo serale, mentre guardando verso Est prima dell’alba sarà possibile scorgere Marte all’orizzonte. Per osservare Giove saranno propizie le prime ore della sera e il 28 ottobre sarà il miglior momento dell’anno per ammirare Urano, che raggiungerà l’opposizione rispetto al Sole. Secondo la Uai, inoltre, Venere, Giove e Saturno saranno osservabili insieme poco dopo il tramonto in un suggestivo corteo di pianeti. Il cielo di ottobre sarà attraversato anche da molte meteore: tra il 5 e il 6 ottobre ci sarà occasione di monitorare le Camlopardidi, caratterizzate da un’attività irregolare, mentre tra l’8 e il 9 l’avvistamento delle Draconidi potrebbe essere disturbato dal chiarore della Luna. Ecco perché il vero appuntamento da segnare sul calendario è quello che durerà dal 18 e il 23 ottobre, con lo sciame delle Orionidi. Queste stelle cadenti sono state originate da particelle che la cometa di Halley perse durante i passaggi avvenuti in passato in prossimità del Sole e raggiungeranno il proprio picco nella notte del 22. Fino al 10, sarà inoltre possibile salutare nelle ore serali la Stazione Spaziale Internazionale comandata da Luca Parmitano.