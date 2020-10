Nebbia: cos'è, come si forma e perché ce ne sarà meno (in Italia)

"Che cos'è questa nebbia in Val Padana?" si domandavano Cochi e Renato in una celebre canzone di qualche anno fa. "È un fenomeno dell’umidità" spiegavano poi correttamente. La nebbia è uno dei fenomeni naturali più spettacolari, in grado di conferire atmosfere pittoresche a qualunque paesaggio , e allo stesso tempo uno di quelli che crea più problemi all’uomo, soprattutto per quel che riguarda i trasporti su strada o via aerea . Vediamo di approfondire un po’ la spiegazione del duo canoro milanese e conoscere meglio la nebbia.

Cos'è e come si forma

approfondimento

La nebbia è una nube di vapore acqueo condensato che rimane sospesa a contatto del suolo. Il motivo per cui la nube non sale in quota è una particolare stabilità meteorologica in cui non ci sono movimenti verticali. In condizioni normali nelle quote più basse l’aria è più calda e tende a salire prendendo il posto dell’aria fredda, creando instabilità. Quando c’è stabilità, invece, la temperatura tra superficie e alta quota è simile, e in alcuni casi si può avere la cosiddetta inversione termica, in cui l’aria più fredda rimane imprigionata a livello del terreno. Sono queste le condizioni ideali per la formazione della nebbia.

Nebbia e foschia

Si distinguono almeno tre tipi di nebbia, classificati in base alla visibilità che consentono. Si definisce spessa la nebbia con visibilità fino a 200 metri, fitta quella che permette di vedere fino a 100 metri e densa quella con cui non si vede oltre i 30 metri e che rende pericolosa la circolazione veicolare. Quando invece la nube sul terreno concede visibilità tra 1 e 10 km si chiama foschia. Sono diversi i meccanismi che innescano le condizioni per la formazione della nebbia. Due sono quelli più frequenti in Italia che danno origine alla nebbia di radiazione e alle nebbie frontali (o a banchi). La prima si verifica al calare del sole, quando il suolo si raffredda e la sua temperatura diventa più bassa di quella dell’aria soprastante. Avviene in condizioni di cielo sereno con venti scarsi o assenti e riguarda prevalentemente le pianure. La nebbia a banchi, invece, si verifica per il passaggio di fronte più caldo in alta quota che determina l'inversione termica. È generalmente molto fitta ma poco estesa geograficamente e meno duratura di quelle di radiazione, che possono permanere per giorni una volta instauratesi.