Luna Piena del Cacciatore del 26 ottobre, dove e quando vederla

Nella notte tra il 25 e il 26 ottobre il cielo è stato illuminato dal plenilunio che accompagna l’autunno verso l’inverno: il nome peculiare era legato al fatto che la luce prodotta poteva essere utile a prolungare le ore di caccia anche dopo il tramonto ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La Luna piena di ottobre ha illuminato il cielo nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 ottobre 2026. Il plenilunio ha raggiunto il momento esatto alle 5.11 del mattino di lunedì, ora italiana, ma la sera precedente il disco lunare è apparso già quasi completamente illuminato. Il nome tradizionale è Luna del Cacciatore.

Il momento più indicato per ammirare la Luna è stato la a sera di domenica 25 ottobre con il disco illuminato per oltre il 99%, praticamente indistinguibile da una Luna piena. La Luna piena sarà invece il 26. Approfondimento Il nuovo numero del Magazine di Insider

Luna del cacciatore Il nome deriva dalle tradizioni dell'emisfero settentrionale ed è legato ai calendari popolari, in particolare anglosassoni e nordamericani. Dopo il periodo dei raccolti, ottobre era tradizionalmente un momento in cui ci si preparava all'inverno e si provvedeva alle scorte alimentari. La luce della Luna piena poteva aiutare a prolungare le attività all'aperto anche dopo il tramonto, come spiega la Nasa. La Luna del Cacciatore è tradizionalmente quella successiva alla Luna del raccolto, il plenilunio più vicino all'equinozio d'autunno. Per questo non cade necessariamente in ottobre ogni anno: la data dipende dalla successione delle fasi lunari. Nel 2026 la Luna del Raccolto è stata il 26 settembre, mentre quella del Cacciatore arriverà il 26 ottobre. Queste denominazioni non indicano caratteristiche astronomiche particolari del satellite: sono nomi legati al calendario stagionale e alle attività umane. Esistono anche altre denominazioni popolari per il plenilunio autunnale, come Luna delle foglie che cadono o Luna del gelo, legate ai cambiamenti della natura in questa stagione. La Luna piena del 26 ottobre sarà dunque un'occasione per osservare il cielo e seguire il ritmo delle stagioni. La visibilità effettiva dipenderà, come sempre, dalla copertura nuvolosa e dalle condizioni dell'orizzonte. Approfondimento Il calendario lunare di ottobre 2026