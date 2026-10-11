Vast, la sfida europea per il post-ISS

La società spaziale californiana Vast accelera la propria espansione in Europa mentre sviluppa la nuova generazione di stazioni orbitanti commerciali Haven, destinate a rimpiazzare la Stazione spaziale Internazionale (ISS) in vista della sua dismissione dopo il 2030. Di futuro dello spazio commerciale parliamo con Giorgio Saccoccia, dallo scorso aprile presidente per l’Europa di Vast
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