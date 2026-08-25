All'alba del 28 agosto la Luna sarà protagonista di un'eclissi parziale, con oltre il 90% del disco immerso nell'ombra terrestre. Il fenomeno non produrrà una vera Luna di Sangue, ma la parte oscurata potrà comunque apparire rossa o color rame per effetto dell'atmosfera terrestre. La visibilità sarà migliore al Sud Italia, mentre al Nord la Luna tramonterà prima del massimo dell'eclissi
Dopo l'eclissi totale di Sole, il cielo di agosto offrirà un secondo evento: un'eclissi parziale di Luna visibile in Italia all'alba del 28 agosto. Il fenomeno inizierà alle 4:40 e raggiungerà il massimo verso le 6:10, quando oltre il 90% del disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra, assumendo una tonalità rosso mattone.
La stagione delle eclissi
Secondo l'astrofotografa Alessandra Masi, l'eclissi del 28 agosto chiude la "stagione delle eclissi". In queste finestre, che si verificano quando il Sole è vicino ai nodi dell'orbita lunare, possono avvenire due eclissi separate da circa due settimane. A differenza di quella del 12 agosto, questa sarà lunare: sarà la Luna, e non il Sole, a essere coperta.
Perché la Luna diventa rossa
Durante un'eclissi totale o parziale, la Luna non scompare nel buio: assume una colarazione dal rame al rosso mattone, nota come "Luna di Sangue". Ma non sarà una vera Luna di Sangue, detta anche Luna rossa, perché l'eclissi non sarà totale, anche se la parte in ombra potrebbe comunque apparire rossa o color rame. Il fenomeno è dovuto all'atmosfera terrestre, che filtra la luce solare: le componenti blu vengono disperse, mentre quelle rosse riescono ad attraversare l'atmosfera e raggiungere la superficie lunare, conferendole il caratteristico colore scuro o rossastro.
Leggi anche
Prossima eclissi totale solare, ecco quando sarà. Cosa sapere
Dove sarà più visibile
Lo spettacolo sarà più favorevole al Sud dell'Italia: da Nord, inclusa Milano, la Luna tramonterà prima del massimo dell'eclissi. Al Sud, invece, sarà possibile seguirla fino quasi alle fasi finali. "A quell'ora la Luna sarà molto bassa sull'orizzonte occidentale - ha dichiarato Masi - offrendo in alcune località la possibilità di fotografarla insieme a montagne, edifici o altri elementi del paesaggio".
Le condizioni di luce e le immagini possibili
Quando la Luna eclissata sarà prossima al tramonto, il cielo sarà già chiaro: una condizione che riduce il contrasto ma può generare immagini suggestive. La rifrazione atmosferica, inoltre, potrebbe deformare il disco lunare, facendolo apparire schiacciato o ovale. In condizioni favorevoli si potrà ottenere una fotografia insolita: una luna ovale, parzialmente eclissata, immersa nella luce del crepuscolo.
Potrebbe interessarti
Eclissi solare, al tramonto lo spettacolo assente da 27 anni
Nasa
Artemis II, le immagini più belle della missione della Nasa. FOTO
Dallo “Earthset” alle immagini del lato nascosto della Luna, fino alla Terra osservata dallo spazio: ecco alcune delle fotografie della missione Artemis II, che ha portato gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen a sorvolare la Luna. Durante il volo è stata raggiunta una distanza record di 248.655 miglia (400.171 km) dalla Terra, superando il precedente primato dell’Apollo 13