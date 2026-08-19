Nuovo cratere sulla Luna, le prime foto Nasa dello schianto

Sono state diffuse le prime immagini del cratere aperto sulla Luna dall'impatto dei detriti di un razzo Falcon 9 di SpaceX. Le foto, catturate dal Lunar Reconnaissance Orbiter, mostrano una cavità di circa 18 metri di diametro e meno di 3 di profondità. La Nasa spiega che serviranno a studiare la geologia lunare e a preparare le future missioni

Ci sono le prime immagini del nuovo cratere comparso sulla Luna. La Nasa ha diffuso le foto della cavità aperta dall'impatto dei resti di un razzo Falcon 9 di SpaceX sulla superficie lunare. Riprese dal Lunar Reconnaissance Orbiter (Lro), le immagini mostrano un cratere di circa 18 metri di diametro e meno di 3 metri di profondità, formatosi accanto a uno più grande già presente.

Le foto del Lunar Reconnaissance Orbiter

Le immagini sono state catturate dall'orbiter tra l'11 e il 12 agosto, da diverse angolazioni. Mostrano con chiarezza gli effetti della collisione: l'impatto ha portato in superficie strati profondi del suolo, poi dispersi in raggi attorno alla cavità. I materiali più scuri sono rocce e polvere superficiali, quelli più chiari provengono dagli strati profondi. Gli esperti hanno osservato il cratere in diverse condizioni di illuminazione, individuandone caratteristiche particolari.

Non è stato semplice ottenere gli scatti: l'orbiter sorvola la Luna da polo a polo ogni due ore, mentre il satellite ruota lentamente, e sono stati necessari sei giorni prima che il sito dell'impatto tornasse visibile.