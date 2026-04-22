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Scienze

Earth Day 2026: la Terra, Santa Marta e il razzo di segnalazione

Daniele Moretti

Daniele Moretti

La Giornata della Terra 2026 diventa un banco di prova politico attorno alla Conferenza di Santa Marta, dove il mondo prova a tradurre la scienza dei confini planetari di Johan Rockström in una vera tabella di marcia per l’uscita dai combustibili fossili. In un’epoca di crisi geopolitica e rivalità, la Terra, come appare nelle immagini della missione Artemis II, è un corpo unico e fragile che ci chiede, prima che un’emotiva celebrazione, una scelta di responsabilità e alleanza

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