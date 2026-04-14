Giornata mondiale dei quanti, cos'è e perché si festeggia il 14 aprile

Oggi, 14 aprile, è il World Quantum Day (la Giornata Mondiale dei Quanti). Nata nel 2021 per iniziativa di un gruppo internazionale di scienziati, educatori e organizzazioni (con la prima edizione ufficiale nel 2022), si tratta di un’occasione per diffondere la conoscenza della scienza quantistica. La data scelta non è casuale: scritta nel formato anglosassone come 4.14, richiama le prime cifre della costante di Planck del 1900, pari a 4,14 × 10⁻¹⁵ eV·s. Questo numero rappresenta la soglia minima di energia che può essere scambiata a livello atomico, la “scintilla” che ha permesso ai fisici di comprendere che l’energia non è un flusso continuo, ma è distribuita in pacchetti discreti chiamati, appunto, quanti. Attraverso conferenze, laboratori aperti e maratone digitali, la giornata odierna si pone l’obiettivo di illustrare come la meccanica quantistica influenzi già oggi settori cruciali come la medicina di precisione, la sicurezza delle comunicazioni e la potenza di calcolo dei nuovi processori.

Gli appuntamenti

In Italia il centro delle iniziative sarà Napoli, in occasione del terzo congresso del National Quantum Science and Technology Institute, con eventi per le scuole e l'apertura di una mostra d'arte. "La fisica dei quanti esce dai congressi di fisica e dai nostri laboratori e oggi è alla base di una vera e propria rivoluzione tecnologica", ha detto Fabio Beltran, coordinatore nazionale di Nqsti, il consorzio nato grazie ai fondi Pnrr con lo scopo supportare la ricerca italiana nelle tecnologie quantistiche e favorire la nascita di aziende e startup nel settore. Da domani al 26 aprile negli spazi della Santissima Communty Hub sarà possibile visitare la mostra Quant'Arte Festival: un viaggio tra arte e fisica quantistica all'insegna della contaminazione, visione, creatività ed espressione che racconta questa affascinante disciplina attraverso il linguaggio dell'arte.