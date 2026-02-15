Samantha Cristoforetti: la fatica, e il senso, di andare nello spazio

Per l’Agenzia Spaziale Europea l'astronauta coordina il Leo Cargo Return Service: due navette verso la Stazione Spaziale Internazionale entro il 2029, su Ariane 64 e con fondi anche privati. Obiettivo: autonomia europea, in futuro anche con equipaggi. Tra Luna, difesa e nuove stazioni, la fatica resta il motore
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi