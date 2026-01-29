Un nuovo pianeta candidato, grande quasi quanto la Terra, è stato individuato a circa 146 anni luce dal nostro sistema solare. Si chiama HD 137010 b ed è stato scoperto analizzando dati raccolti nel 2017 dalla missione estesa del telescopio spaziale Kepler (K2)

Il pianeta HD 137010 b

Pur avendo un’orbita simile a quella terrestre, tuttavia, potrebbe essere un mondo gelido, con temperature stimate anche sotto i -70°C, più vicine a Marte che alla Terra. Il risultato arriva da un team internazionale che coinvolge ricercatori in Australia, Regno Unito, Stati Uniti e Danimarca. HD 137010 b è stimato essere circa il 6% più grande della Terra, quindi rientra nella categoria dei pianeti di dimensioni terrestri. La sua distanza – 146 anni luce – nel linguaggio astronomico è considerata relativamente vicina, almeno rispetto a molti altri mondi simili individuati in passato.