L’allineamento avverrà alle ore 14 di domani 22 gennaio: non sarà possibile vederlo a occhio nudo. Un fenomeno che ricorda come la Terra non è isolata, ma attraversata da frammenti di altri mondi. Molti osservatori punteranno i telescopi verso il cielo, consapevoli che una simile occasione potrebbe non ripetersi per decenni ascolta articolo

Tra 24 ore la cometa interstellare 3I/ATLAS vivrà un raro allineamento con Terra e Sole, offrendo agli scienziati un'opportunità "irripetibile" per studiare, grazie a un picco di luminosità e un'ampia finestra di osservazione di circa una settimana, la sua composizione e le dinamiche di comete provenienti da altri sistemi stellari. Il fenomeno non sarà visibile a occhio nudo ma solo con telescopi potenti.

Perché è importante L'allineamento è quando la Terra si trova tra la cometa e il Sole, massimizzando la luce solare che la colpisce e la riflette verso di noi, aumentando la sua luminosità. Normalmente, questo fenomeno dura ore, ma per 3I/ATLAS durerà quasi una settimana: dal 19 al 26 gennaio 2026. Si troverà a circa 3,3 UA dal Sole e 2,35 UA dalla Terra (circa 350 milioni di km). Sarà osservabile con telescopi amatoriali avanzati, ma non ad occhio nudo, raggiungendo una magnitudine di circa 16,7. Essendo un oggetto interstellare, 3I/ATLAS porta informazioni da un altro sistema planetario, con un'alta concentrazione di acqua e CO2, utile per capire la formazione stellare e planetaria altrove.