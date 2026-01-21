Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cometa interstellare 3I/ATLAS, domani l'allineamento con Terra e Sole: cosa sapere

Scienze
©Getty

L’allineamento avverrà alle ore 14 di domani 22 gennaio: non sarà possibile vederlo a occhio nudo. Un fenomeno che ricorda come la Terra non è isolata, ma attraversata da frammenti di altri mondi. Molti osservatori punteranno i telescopi verso il cielo, consapevoli che una simile occasione potrebbe non ripetersi per decenni

ascolta articolo

Tra 24 ore la cometa interstellare 3I/ATLAS vivrà un raro allineamento con Terra e Sole, offrendo agli scienziati un'opportunità "irripetibile" per studiare, grazie a un picco di luminosità e un'ampia finestra di osservazione di circa una settimana, la sua composizione e le dinamiche di comete provenienti da altri sistemi stellari. Il fenomeno non sarà visibile a occhio nudo ma solo con telescopi potenti. 

Perché è importante

L’allineamento è quando la Terra si trova tra la cometa e il Sole, massimizzando la luce solare che la colpisce e la riflette verso di noi, aumentando la sua luminosità. Normalmente, questo fenomeno dura ore, ma per 3I/ATLAS durerà quasi una settimana: dal 19 al 26 gennaio 2026. Si troverà a circa 3,3 UA dal Sole e 2,35 UA dalla Terra (circa 350 milioni di km). Sarà osservabile con telescopi amatoriali avanzati, ma non ad occhio nudo, raggiungendo una magnitudine di circa 16,7. Essendo un oggetto interstellare, 3I/ATLAS porta informazioni da un altro sistema planetario, con un'alta concentrazione di acqua e CO2, utile per capire la formazione stellare e planetaria altrove. 

Approfondimento

Tempesta solare si abbatte sulla Terra, è la più potente dal 2003

Nessun pericolo per la Terra

Non c'è alcun rischio di impatto: la cometa si allontanerà dopo aver attraversato il nostro sistema solare. La sua "anomalia" sta nell'emissione di acqua.  In sintesi, non è un evento pericoloso ma scientificamente prezioso. La luce diretta permetterà di analizzare un fenomeno noto come effetto di opposizione, cioè l’aumento di luminosità dovuto alla scomparsa delle ombre tra i granelli di polvere e alla riflessione “ordinata” della luce. Da queste misurazioni gli scienziati potranno ricavare dati sulla dimensione delle particelle, sulla loro struttura e persino su come si aggregano, informazioni fondamentali per capire come nascono e si evolvono i sistemi planetari lontani dal nostro.

Scienze: Ultime notizie

Tempesta solare si abbatte sulla Terra, è la più potente dal 2003

Scienze

La tempesta è stata innescata da una forte eruzione solare verificatasi domenica, ha spiegato il...

Milano lancia Space Lovers, tre weekend per esplorare lo Spazio

Scienze

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia celebra lo Spazio con tre weekend di esperienze...

L'Italia porta in Antartide il primo archivio eterno del clima

Scienze

Dalle Alpi al plateau antartico, un viaggio epico di oltre 50 giorni è culminato...

Nasa, lancio Artemis II attorno all'orbita della Luna il 6 febbraio

Scienze

Comunicata la prima data possibile per il lancio. Programmato invece per il 17 gennaio il...

Il Tyrannosaurus rex cresceva lentamente, diventava adulto a 40 anni

Scienze

Lo sviluppo verso la fase adulta durava quasi il doppio di quanto si ritenesse finora. Lo...

Scienze: I più letti