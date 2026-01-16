Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia celebra lo Spazio con tre weekend di esperienze immersive, laboratori e osservazioni astronomiche. Dalla Tinkering Zone al frammento di Luna, un percorso che unisce creatività, scienza e storia dell'astronautica. Completano il programma le immagini satellitari della mostra Fragility and Beauty

Il 2026 si apre all'insegna dell'esplorazione spaziale. Dal 17 gennaio al 1° febbraio il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci dedica tre weekend speciali allo Spazio, un tema che accompagna l'istituzione fin dalla sua fondazione. Fu proprio l'astronomia, con gli strumenti per osservare il cielo, a costituire nel 1961 la prima sezione permanente aperta al pubblico: un nucleo storico destinato a espandersi fino a diventare una delle aree più ricche e significative del Museo.

Attività spaziali

Ogni sabato e domenica il pubblico di tutte le età potrà sperimentare attività creative e scientifiche. Nella Tinkering Zone sarà possibile costruire circuiti luminosi e immaginare di inviare messaggi marziani con led, batterie e nastro di rame. Nell'iLAB Matematica e a Base Marte si potranno invece affrontare sfide che mettono alla prova ingegno e spirito di squadra, simulando le condizioni necessarie alla sopravvivenza di un equipaggio. L'iLAB Alimentazione offrirà l'occasione di esplorare la scienza del cibo attraverso la creazione di preparati spaziali immaginari, mentre nell'iLAB Genetica si indagherà la possibilità di coltivare insalata nello Spazio e progettare veri e propri orti stellari.

Per i più piccoli, dai 3 ai 6 anni, l'area Playlab propone "Il cielo nella stanza", un percorso immersivo in cui giochi di luce e costellazioni animano un cielo fantastico. Le visite guidate permetteranno di approfondire ricerche e tecnologie utilizzate per studiare l'Universo e di osservare l'unico frammento di Luna esposto in Italia. Grazie ai visori di realtà virtuale, i visitatori potranno inoltre intraprendere un viaggio emozionante nel Sistema Solare, da Mercurio fino alla stella ipergigante rossa VY Canis Majoris. Con il supporto del Circolo Astrofili sarà anche possibile osservare la superficie del Sole, tra macchie solari e misteri ancora da decifrare.