Nasa, lancio Artemis II attorno all'orbita della Luna il 6 febbraio

Inizia il percorso di avvicinamento per il lancio di Artemis 2, la missione che dopo 50 anni porterà di nuovo degli astronauti nell'orbita della Luna: è stato programmato per il 17 gennaio il trasporto del razzo Sls e della navetta Orion verso la piattaforma di lancio. La prima data possibile per il lancio sarà a partire dal 6 febbraio. "Abbiamo ancora importanti passi da compiere nel nostro percorso verso il lancio, e la sicurezza dell'equipaggio rimarrà la nostra massima priorità in ogni fase", ha dichiarato Lori Glaze, amministratore associato facente funzione per il Direttorato per lo sviluppo di missioni di esplorazione della Nasa che ha pubblicato la tabella di marcia prevista per lo storico lancio di Artemis 2.

Il 17 gennaio Artemis 2 sarà spostata sulla rampa di lancio Il prossimo passo della missione che durerà 10 giorni sorvolando la Luna con a bordo Reid Wiseman, Victor Glover della Nasa, e Christina Koch e Jeremy Hansen, dell'Agenzia Spaziale Canadese, è previsto per il 17 gennaio quando l'intero razzo sarà trasportato verticalmente per 6,4 chilometri dall'edificio di assemblaggio Vab alla rampa di lancio 39B del Centro spaziale Kennedy con il veicolo speciale Crawler-Transporter 2. Uno spostamento che potrebbe richiedere fino a 12 ore e che sarà poi seguito da una lunga serie di test di cui il più importante sarà la cosiddetta prova generale 'bagnata', ossia con il caricamento di 2,65 milioni di litri di propellente liquido all'interno dei serbatoi. Test che prevedono anche di simulare più volte l'intera sequenza di lancio, anche con gli astronauti a bordo.

