Le prime due preziose carote, estratte dal Col du Dôme sul Monte Bianco (Francia, 2016) e dal Grand Combin (Svizzera, 2025), sono state depositate nella struttura naturale alla Stazione italo-francese Concordia, a 3.233 metri di altitudine. Il viaggio è iniziato a metà ottobre 2025 da Trieste a bordo della rompighiaccio Laura Bassi (gestita da OGS), ha attraversato Mediterraneo, Atlantico, Pacifico, Oceano Meridionale e Mare di Ross, raggiungendo la Stazione Mario Zucchelli il 7 dicembre; da lì, un volo speciale ENEA (PNRA) le ha portate a destinazione, mantenendole a -20°C.