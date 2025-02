Il comportamento umano dei topi: soccorrono i simi privi di sensi

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Science, i topi adottano comportamenti prosociali quando i loro partner sono in difficoltà. In particolare, quando un loro “familiare” pare privo di sensi, i topi adottano il sistema della rianimazione, come farebbe un essere umano, per far rinvenire il conspecifico. In questo studio sono stati utilizzati topi di laboratorio in condizioni controllate, per esaminare se gli animali mostrassero comportamenti stereotipati in risposta, verso i loro partner sociali privi di sensi.