Texas, scoperta una nuova pianta chiamata Diavolo Lanoso

Secondo i ricercatori, il diavolo lanoso appartiene alla famiglia delle margherite ma, dall'analisi del suo particolare DNA, è stato dimostrato che la pianta è così geneticamente distinta da dover essere considerata un nuovo genere

Nel Parco nazionale di Big Bend, in Texas, è stata scoperta una nuova specie di pianta soprannominata Wooly Devil, Diavolo Lanoso, come ha annunciato di recente il National Park Service. L'Ovicula Biradiata è stata avvistata per la prima volta da Deb Manley, volontaria di botanica, e da un ranger del parco nel marzo 2024.

La prima volta da quasi 50 anni Le piccole piante dall'aspetto sfocato e dai fiori gialli che crescevano tra le rocce del deserto, in un'area remota all'estremità settentrionale del parco, non erano simili a nessuna specie viste prima. Dopo aver cercato nelle banche dati sulle piante e consultato esperti, i funzionari del parco hanno capito di aver trovato qualcosa di speciale. Secondo la California Academy of Sciences, che si è unita al personale del Big Bend National Park e alla Sul Ross State University per studiare il Wooly Devil, è la prima volta che una nuova specie di pianta viene trovata in un parco nazionale statunitense in quasi 50 anni.

Un nuovo genere Secondo i ricercatori, il diavolo lanoso appartiene alla famiglia delle margherite ed è strettamente imparentato con i fiori di carta, entrambi con fiori gialli. Tuttavia, l'analisi del DNA ha dimostrato che la pianta è così geneticamente distinta da dover essere considerata un nuovo genere. Il diavolo lanoso è molto più piccolo delle sue piante sorelle, con una dimensione che va da meno di un centimetro a 3-7 centimetri. Le è stato dato il nome formale di Ovicula, che significa piccola pecora, e di biradiata in riferimento ai due petali a raggiera di ciascun fiore. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista botanica PhytoKeys.

In via di estinzione? “Ora che la specie è stata identificata e denominata, c'è una quantità enorme di cose che dobbiamo ancora imparare su di essa”, ha dichiarato il sovrintendente del Big Bend National Park Anjna O'Connor nel comunicato stampa. Il Big Bend, nel Texas sud-occidentale, si estende per oltre 800.000 acri e fa parte del deserto di Chihuahuan, considerato l'ecosistema desertico più diversificato dell'emisfero occidentale. “Abbiamo osservato questa pianta solo in tre luoghi ristretti nell'angolo più settentrionale del parco, ed è possibile che abbiamo documentato una specie che è già in via di estinzione” ha detto Lichter Marck, uno dei tassonomisti che ha studiato il diavolo lanoso.