Darwin Day 2025: i principali eventi in Italia

Il Darwin Day ricorda il giorno della nascita di Charles Darwin il 12 febbraio 1809 a Shrewsbury, nel Regno Unito. Grande viaggiatore ed esploratore, biologo, scienziato, filosofo, è considerato il padre della Teoria della Evoluzione naturale, secondo cui tutti gli esseri viventi, compreso l’uomo, sono sottoposti a lenti cambiamenti, trasformazioni, e in diversi casi anche estinzioni, a seconda della ereditarietà, dei condizionamenti, dell’influenza e adattamento all’Ambiente. Il Darwin day è nato in Inghilterra e negli Stati Uniti immediatamente dopo la morte di Darwin nel 1882. Continua a celebrarsi in tutto il mondo, ufficialmente dal 2003. Come ogni anno, in tutto il mondo sono previsti numerosi eventi per commemorarlo.