Il calendario lunare di febbraio 2025

La Luna piena di questo mese prende il nome di Luna della Neve, richiamando le temperature rigide che contraddistinguono questo periodo. Le fasi lunari conosciute come luna nuova, primo quarto, luna piena e ultimo quarto, portano diverse vibrazioni energetiche che, dicono, si possano sentire nella nostra vita quotidiana. Conoscere le fasi lunari è più di una semplice curiosità: è un modo per connettersi con il ritmo naturale, che ci circonda. Anche se forse non viviamo più in completa simbiosi con la natura come facevano i nostri antenati, seguire il calendario lunare è ancora importante. Ci aiuta a pianificare la nostra giornata, stabilire obiettivi e comprendere le nostre fluttuazioni emotive.

Le date da segnare