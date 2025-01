Da Spoleto verso le stelle, grazie a una sosta a Houston

Storia di Andrea Patassa, pilota sperimentatore dell’Aeronautica Militare e riserva del corpo astronauti dell’Agenzia Spaziale Europea. Che un giorno ha incontrato Luca Parmitano e ha capito quanto in alto volesse volare. E che oggi spiega a Insider quanto lo spazio sia importante per tutti noi. Come fa Countdown, la serie di Sky Tg24 che in dieci minuti, il tempo impiegato da un razzo per arrivare in orbita, racconta il futuro