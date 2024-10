Un enorme asteroide colpì la Terra 3 miliardi di anni fa. Lo studio

Un team dell'università di Harvard ha scoperto che 3,26 miliardi di anni fa un asteroide gigantesco colpì la Terra, provocando tsunami, facendo evaporare gli oceani e oscurando il cielo per anni. Questo evento catastrofico, seppur distruttivo per molte forme di vita, paradossalmente stimolò l'evoluzione e la diversificazione dei microrganismi, gettando le basi per la vita come la conosciamo oggi