I delfini "sorridono" per interagire mentre giocano: lo studio

La ricerca

Come riporta lo studio, questa particolare espressione rappresenterebbe una forma di comunicazione: secondo gli esperti, attraverso il "sorriso", i delfini assicurerebbero la pace, facendo in modo che il gioco non degeneri in una lotta a causa di un qualche tipo di incomprensione. Il team di scienziati, composto da Veronica Maglieri, Federica Vantaggio, Cristina Pilenga, Albano Lemasson, Livio Favaro ed Elisabetta Palagi, ha inoltre evidenziato che l'espressione “sorridente” di questi animali si registrava sempre nel momento in cui giocavano tra loro. "Dovremmo davvero interpretare questa espressione come uno scambio comunicativo tra due individui che dicono 'Ehi, siamo sulla stessa lunghezza d'onda'", ha dichiarato alla Cnn Heather Hill, esperta di comunicazione dei delfini e docente alla St. Mary's University in Texas. "Significa necessariamente che, poiché è un gioco, è piacevole e quindi ci si sorride a vicenda come farebbe un essere umano o uno scimpanzé". Hill ha poi sottolineato che la ricerca è stata condotta su esemplari che vivono in cattività: per questo, resterebbe l'incognita sul comportamento reale delle specie selvatiche. “Il passo successivo sarebbe quello di utilizzare la stessa metodologia e osservare le specie selvatiche”, ha aggiunto l'esperta, citata dal quotidiano statunitense.