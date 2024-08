Giappone, delfini attaccano bagnanti vicino alla spiaggia

Preoccupazione per i bagnanti delle spiagge del Giappone centrale. Per il terzo anno consecutivo, come riporta il New York Times, le acque della baia di Wakasa, a circa 300 km a ovest di Tokyo, sono diventate pericolose per la presenza dei delfini. In questo caso forse si tratterebbe di un singolo delfino solitario e “sessualmente frustrato”.