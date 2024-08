Studio: le zanzare per colpirci percepiscono anche il nostro calore

Lo indicano gli esperimenti condotti nell'Università della California a Santa Barbara e pubblicati sulla rivista Nature. Il risultato è utile per sviluppare future trappole contro gli insetti ascolta articolo

Non soltanto annusano la CO2 e l'odore emessi dagli esseri umani: le zanzare si avvicinano per mordere a colpo sicuro perchè sanno percepire anche il calore, come se vedessero nell'infrarosso. Lo indicano gli esperimenti condotti nell'Università della California a Santa Barbara e pubblicati sulla rivista Nature. Il risultato è utile per sviluppare future trappole antizanzara.

Zanzare resposabili della morte di 400mila persone ogni anno Oltre a essere estremamente fastidiose, le zanzare possono essere molto pericolose per le malattie che trasmettono. Non a caso c'è chi le indica come gli animali più pericolosi e mortali del pianeta, considerando che sono responsabili della morte di 400mila persone ogni anno a causa della trasmissione della malaria e inoltre di 10milioni di casi tra Dengue, febbre gialla e Zika. Per questo da oltre un secolo le zanzare sono al centro di studi scientifici che hanno portato gradualmente a comprendere come facciano a individuare la presenza di esseri umani in modo tanto efficacemente. Finora è emerso che utilizzano diversi tipi di sensori, come quelli che percepiscono la CO2 emessa con la respirazione e quelli che riconoscono l'odore della pelle. approfondimento Giornata mondiale delle zanzare, quanti tipi ne esistono in Italia

Nature: "Hanno una visione infrarossa" Nuovi esperimenti ora hanno permesso di dimostrare con grande precisione che a questo arsenale le zanzare integrano la visione infrarossa, ossia vedono il nostro calore. La scoperta spiegano perché i vestiti larghi ci proteggono meglio: non solo rendono più difficile che la zanzara riesca a penetrarli per, rendono meno visibile il calore umano. I nuovi dati indicano in particolare che speciali sensori che si trovano in alcune cavità delle antenne permettono alle zanzare di percepire il calore umano, alla temperatura compresa fra 35 e 36 gradi, dalla distanza di 70 centimetri. Gli esperimenti hanno dimostrato inoltre le zanzare fanno affidamento su tutti i loro sistemi di orientamento in quanto il calore, da solo, non basta a guidarle. approfondimento Estate e fobia degli insetti, il 59% delle mamme teme per salute figli