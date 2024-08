Oggi sarà visibile la prima superluna blu dell'anno: ecco dove vederla

Nei nostri cieli, questa notte sarà visibile la “Superluna dello Storione”, o anche “Luna blu stagionale”. Due nomi che possono causare qualche fraintendimento: la Luna infatti non apparirà blu, e non sarà un evento speciale o eccezionale. Il termine è un nome folkloristico che indica la seconda Luna piena di un mese solare oppure, come in questo caso, la terza Luna piena in una stagione con quattro Lune piene.