Morto Alberto Piazza, il genetista demolì il concetto di razza umana

"Le razze umane non esistono"

"Le razze umane non esistono", si apre così il Manifesto contro ogni forma di razzismo, firmato da Alberto Piazza e da altri scienziati tra cui tra cui Rita Levi Montalcini, Enrico Alleva, Guido Barbujani, Marcello Buiatti, Laura Dalla Ragione, Elena Gagliasso Luoni, Massimo Livi Bacci, Agostino Pirella, Francesco Remoti, Filippo Tempia, Flavia Zucco. Lo scienziato torinese, infatti, con i suoi studi sgombrò il campo dal concetto di 'razza umana', coniugando il rigore dei dati a un'attitudine da divulgatore. La sua abilità era rendere la genetica alla portata di tutti, utilizzando un linguaggio semplice per una materia molto complessa. "Il Dna italiano non esiste: siamo italiani perché ci riconosciamo in una cultura, in una storia, in una geografia, non certo perché siamo geneticamente diversi da persone di altri paesi", aveva affermato Piazza. Uno degli aspetti più innovativi del lavoro dello studioso torinese, infatti, è stata la capacità di connettere la genetica con la storia e l'evoluzione umana, integrando studi sulla genetica con analisi linguistiche e culturali. Il professor Antonio Amoroso, collega e amico, ha sottolineato come Piazza non fosse il tipico scienziato disinteressato al mondo e confinato in un laboratorio, ma piuttosto un intellettuale capace di interessarsi a diverse discipline, indagando legami e connessioni inedite per comprendere meglio l'umanità. “Il suo aspetto più rilevante è che mentre l’immaginario contemporaneo di uno scienziato lo colloca in un laboratorio mentre indaga su uno specifico settore, Piazza era il contrario. Vale a dire, ha saputo collegare la genetica con la storia e l’evoluzione dell’uomo, coi suoi linguaggi e quindi con le lingue che si parlano nel mondo”, ha spiegato nel corso di un'intervista a La Stampa.