Gli eventi astronomici da ammirare nel cielo di gennaio 2024

Nel corso di gennaio 2024 ci saranno tante ottime ragioni per scrutare il cielo notturno. Il mese sarà ricco di eventi astronomici imperdibili: tra sciami meteorici, congiunzioni di pianeti e persino un’occultazione, ce ne sarà davvero per tutti i gusti! La Luna sarà coinvolta in molti di questi appuntamenti e verso la fine del mese si mostrerà in tutta la sua bellezza durante il suggestivo plenilunio del lupo. Per seguire alcuni di alcuni di questi eventi potrebbe rendersi necessario dotarsi di cannocchiale o binocolo, ma la maggior parte potranno essere seguiti a occhio nudo.