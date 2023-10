Science Please, nella mente di un neonato

Cosa sappiamo fare quando nasciamo? Come distinguiamo gli oggetti dagli esseri animati? Se lo chiede Giorgio Vallortigara, fra i più importanti neuroscienziati italiani, partendo dai pulcini il cui cervello fin dai primi secondi di vita ha di fatto le stesse capacità di una mente adulta. E' lui l'ospite di questa puntata di Science, Please.

"Ho dedicato la mia vita a questo, a chiedermi: cosa c'è in partenza dentro a un cervello" E' da questo interrogativo che inizia il confronto con Giorgio Vallortigara, neuroscienziato dell'Università di Trento. Una domanda che esplora le radici dell'umanità stessa, delle conoscenze che abbiamo appena nati, di quello che Kant chiamava a priori, cioè tutto quello che non dipende dall'esperienza ma che conosciamo in modo innato. Proprio questo concetto è al centro del titolo dell'ultimo libro di Vallortigara "Il Pulcino di Kant" da poco uscito per Adelphi. Un viaggio affascinante nella mente dei cuccioli dei comuni polli che svela come un pulcino conosca le proprietà meccaniche degli oggetti già appena nato e ricerchi naturalmente i tre punti, occhi e bocca, che compongono il volto di tutti i mammiferi.