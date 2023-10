Science Please, la rivincita delle zanzare

Le zanzare portatrici di malaria si stanno adattando agli insetticidi, l'uomo rischia di perdere la battaglia contro uno dei suoi più grandi nemici in natura ? Le nuove strategie e tecniche per combattere queste "big killer" sono al centro della nuova puntata di Science, Please, il podcast di scienza e medicina di Sky TG24. Ospite la Professoressa Flaminia Catteruccia docente dell'Harvard T.H. Chan School of Public Health e dell'Howard Hughes Medical Institute. ascolta articolo

Nel 2021 619mila persone sono morte a causa della malaria, perlopiù in Africa. E' il dato contenuto nell'ultimo rapporto del dicembre 2022 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il Covid, le Crisi umanitarie, il taglio delle donazioni e i cambiamenti climatici hanno contribuito a rendere più complessa questa battaglia secondo Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore Generale dell'OMS. "La crescente resistenza a zanzariere impregnate di insetticida e ai farmaci antimalarici è fonte di preoccupazione" ha ammesso Ghebreyesus sottolineando come in alcune aree anche i test inizino ad essere non sempre affidabili.

Dall'Italia ad Harvard: obiettivo zanzare Flaminia Catteruccia, 56 anni, romana, è professoressa di immunologia e malattie infettive presso l'Harvard T.H. Chan School of Public Health ed Investigator all'Howard Hughes medical Institute. Da oltre 25 anni si occupa della lotta alle zanzare Anopheles che trasmettono i parassiti che provocano la malaria. "Negli ultimi 15 anni le zanzare hanno sviluppato meccanismi che gli permettono di sopravvivere agli insetticidi" - spiega Catteruccia a Science, Please - "Ora esistono due vaccini contro la malaria, il primo è stato diffuso pochi anni fa ma non ha alti livelli di efficacia il secondo è più recente e il suoi effetti contro la malaria sono ancora sconosciuti anche se promette bene". Ci sono anche i farmaci in uso da anni ma gran parte della popolazione nei paesi più poveri non può averne accesso a causa di sistemi sanitari poco sviluppati.

Flaminia Catteruccia. Copyright: Howard Hughes Medical Institute

Guarire le zanzare "Noi utilizziamo farmaci per guarire l'uomo dalla malaria. Ora allo stesso modo stiamo usando farmaci per guarire le zanzare dal parassita della malaria, somministrando farmaci tramite le zanzariere". Così la Professoressa Catteruccia sintetizza l'ultimissima tecnica che si sta sperimentando-"In questo modo le zanzare non muiono" - spiega - "quindi non hanno interesse a sviluppare una resistenza ai farmaci". Una nuova arma, un nuovo modo di combattere questi grandi killer che mietono vittime con numeri dalla portata pandemica specie nei paesi più poveri. Restare un passo indietro con le zanzare potrebbe essere fatale. La puntata completa del Podcast in fondo a questo articolo.