I Neanderthal sfruttavano il fuoco per cucinare capre e tartarughe

L'uomo di Neanderthal conosceva il fuoco: sapeva accenderlo ed alimentarlo per scaldarsi e cucinare gli uri (antenati del bue), ma anche tartarughe, capre, cervi, cavalli e perfino rinoceronti. Per chi abitava vicino al mare la dieta comprendeva cozze, pesci, molluschi e perfino pinoli tostati. E' quanto emerge da una ricerca, pubblicata sulla rivista Plos One, coordinata da João Zilhão dell'Università di Lisbona, autore dello studio insieme a Diego Angelucci dell'Università di Trento e Mariana Nabais dell'Istituto catalano per la Paleoecologia umana e l'Evoluzione sociale di Tarragona.