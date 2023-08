Spazio, nella notte Saturno raggiungerà la distanza minima dalla Terra

Lo spettacolo di Saturno

"L'opposizione ci consente di osservarlo per l'intera notte, inizialmente a Sud-Est, in seguito verso Sud nelle ore centrali della notte, infine a Sud-Ovest prima del sorgere del Sole", osserva l'Unione Astrofili Italiani. "La sua vicinanza permette ci osservarlo alla massima luminosità e con le maggiori dimensioni apparenti", dicono ancora gli astrofili della Uai. "Al telescopio saranno ben visibili anche i suoi celebri anelli. All'opposizione gli anelli saranno più luminosi del solito, in quanto l'ombra delle particelle che costituiscono gli anelli stessi è ridotta al minimo", osserva l'Istituto Nazionale di Astrofisica sul suo sito. Lo spettacolo prosegue la sera del 30 agosto, quando Saturno sarà in congiunzione con la Luna Blu.