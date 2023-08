Il volto di Skhul 5, il più antico essere umano mai scoperto

La ricostruzione del volto

Grazie alla ricostruzione del cranio, ora è possibile osservare le sembianze di questo uomo per la prima volta in circa 120.000 anni. L'uomo, noto come Skhul 5, si ipotizza sia morto ad un'età compresa tra i 30 e i 40 anni. Moraes, ha utilizzato la scansione 3D del cranio e la tecnica di deformazione anatomica per creare l'approssimazione del volto.