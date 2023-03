Carne sintetica, azienda australiana crea polpetta di mammut

Gli scienziati vogliono dimostrare che la carne sintetica (detta anche carne coltivata) ha un impatto ambientale minore rispetto a quella di allevamento. Ma l'esperimento, per il momento, non è destinato ad essere mangiato. “Non abbiamo visto questa proteina per migliaia di anni - ha spiegato il professor Ernst Wolvetang dell'Australian Institute for Bioengineering - quindi non abbiamo idea di come reagirebbe il nostro sistema immunitario quando la mangiamo"

Una polpetta di carne di mammut è stata creata da un'azienda australiana , partendo da una sequenza di Dna dell'animale estinto 10mila anni fa. Il progetto mira a dimostrare il potenziale della carne coltivata da cellule, senza la macellazione degli animali, e a evidenziare il legame tra la produzione zootecnica su larga scala e la distruzione della fauna selvatica e la crisi climatica. I tecnici dell'azienda Vow sono riusciti a ricrearne in laboratorio la carne, per poi farne una polpetta. L'azienda ha già studiato il potenziale di oltre 50 specie, tra cui alpaca, bufali, coccodrilli, canguri, pavoni e diversi tipi di pesci. La prima carne coltivata ad essere venduta ai commensali sarà la quaglia giapponese, che l'azienda prevede nei ristoranti di Singapore già da quest'anno. "L'obiettivo è quello di trasferire alcuni miliardi di mangiatori di carne dal mangiare proteine animali [convenzionali] al mangiare cose che possono essere prodotte in sistemi elettrificati” ha dichiarato George Peppou, CEO di Vow.

Dubbi sulle reazioni del nostro sistema immunitario

Tim Noakesmith, che ha co-fondato Vow con Peppou, ha dichiarato: "Abbiamo scelto il mammut lanoso perché è un simbolo della perdita di diversità e un simbolo del cambiamento climatico". Si pensa che la creatura sia stata portata all'estinzione dalla caccia degli umani e dal riscaldamento del mondo dopo l'ultima era glaciale. Ma che sapore ha questa polpetta di carne di mammut? Sorprendentemente, non lo sa nessuno. Gli scienziati, pur essendo convinti che sia deliziosa, ritengono che potrebbe essere dannosa per la salute, se non addirittura mortale. “Non abbiamo visto questa proteina per migliaia di anni - ha spiegato il professor Ernst Wolvetang dell'Australian Institute for Bioengineering in un'intervista a The Guardian - quindi non abbiamo idea di come reagirebbe il nostro sistema immunitario quando la mangiamo”.