Spazio, satellite ESA trova anello attorno al pianeta Quaoar

Una nuova scoperta dell'Agenzia spaziale europea (ESA) per comprendere di più i pianeti del nostro sistema solare. Attraverso il satellite Cheops, infatti, è stato individuato un anello attorno ad un pianeta nano di nome Quaoar. Le osservazioni, avvenute tra il 2018 e il 2021, hanno individuato una successione di stelle lontane, bloccando brevemente fuori la loro luce mentre passava. Tale evento è noto come "occultazione". Osservare come la luce della stella occultata cade fornisce informazioni sulle dimensioni e sulla forma dell'oggetto occultante e può rivelare se l'oggetto intermedio ha o meno un'atmosfera. In questo caso, gocce più piccole prima e dopo l'occultazione principale hanno fatto emergere la presenza di materiale in orbita intorno a Quaoar, come, appunto, un anello.