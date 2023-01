Meteorite ha sfiorato la Terra all'altezza del Sudamerica

A scoprirlo, riporta la Bcc, è stato l'astronomo amatoriale Gennadiy Borisov, che opera da Nauchnyi, in Crimea. Secondo gli esperti non ci sono rischi di impatto con la Terra

Un meteorite con le dimensioni di un minibus, noto come 2023 BU, ha sorvolato la punta meridionale del Sud America, con una distanza minima di 3.600 km. Lo rende noto la Bbc che spiega come, a scoprirlo, sia stato lo scorso fine settimana l'astronomo amatoriale Gennadiy Borisov, che opera da Nauchnyi in Crimea, la penisola che la Russia ha strappato all'Ucraina nel 2014.

Orbita modificata dall'incontro con la Terra

Le osservazioni successive hanno perfezionato ciò che sappiamo sulle dimensioni della BU 2023 e, soprattutto, sulla sua orbita. Secondo gli scienziati della Nasa, l'orbita di 2023 BU attorno al Sole è stata modificata dal suo incontro con la Terra. La gravità del nostro pianeta lo ha attratto e ha regolato il suo percorso attraverso lo spazio.