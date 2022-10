Roccia spaziale colpisce Marte e forma cratere con pezzi di ghiaccio

Il lander InSight della NASA ha registrato un terremoto di magnitudo 4 lo scorso 24 dicembre, ma gli scienziati hanno appreso solo ora la causa di quel terremoto: un meteoroite, uno dei più grandi visti su Marte da quando la NASA ha iniziato a esplorare il cosmo. Questo meteoroite ha scavato blocchi di ghiaccio delle dimensioni di un masso, sepolti più vicino all'equatore del Pianeta Rosso. I risultati di questo studio sono descritti, in dettaglio, in due articoli pubblicati ieri, giovedì 27 ottobre, sulla rivista Science .

I dati rilevati dopo quasi un anno

Si stima che il meteoroite si sia esteso da da 5 a 12 metri, abbastanza piccolo da essere bruciato nell'atmosfera terrestre, ma non nella sottile atmosfera di Marte, che è solo l'1% più densa di quella del nostro pianeta. L'impatto, in una regione chiamata Amazonis Planitia, ha fatto esplodere un cratere largo circa 150 metri e profondo 21 metri. Alcuni dei materiali espulsi lanciati dall'impatto sono volati fino a 37 chilometri di distanza. "È stato immediatamente chiaro che questo è il nuovo cratere più grande che abbiamo mai visto", ha affermato Ingrid Daubar, responsabile scientifico dell'impatto di InSight, in una conferenza stampa. "È largo circa 500 piedi o largo circa due isolati. E anche se i meteoriti colpiscono continuamente il pianeta, questo cratere è più di 10 volte più grande dei tipici nuovi crateri che vediamo formarsi su Marte".