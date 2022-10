Il Centro Asia uno dei luoghi focali per gli antenati dell'uomo

Mondo

Vivere per sempre, le foto di Alessandro Gandolfi sull'immortalità

Ora che l’umanità sta affrontando una pandemia il tema della resistenza alle malattie, della paura della morte, è più attuale che mai. Ne abbiamo parlato con il fotografo Alessandro Gandolfi, autore del progetto 'Immortality Inc.' - vincitore del primo premio nella categoria Still Life ai Sony World Photography Awards 2020 - sui modi scientifici e talvolta irrazionali con cui cerchiamo di allungare la vita e sfiorare l'eterno. Foto e intervista per la rubrica Lo Spunto fotografico. Di Chiara Piotto

"La pandemia di Covid-19 ci ha mostrato, se mai ce ne fosse stato bisogno, quanto l'uomo sia fragile e vulnerabile. Ma anche quanto la ricerca scientifica sia vicina a comprendere e sconfiggere un nemico (i virus) del quale poco più di un secolo fa neppure si immaginava l'esistenza", ci dice il fotografo Alessandro Gandolfi. In questa foto, parte del suo progetto Immortality Inc., una ragazza a Berlino guarda il quadro "La Fontana della giovinezza" (1546) di Lucas Cranach

"La conoscenza medica avanza di giorno in giorno e nuovi strumenti tecnologici permetteranno all'uomo di resistere sempre di più alle malattie, se non addirittura di anticiparne il manifestarsi. Questo è un percorso certo ma imprevedile, perchè entrano in gioco variabili come il fattore tempo e il fattore sociale", continua Gandolfi. Per il suo progetto fotografico ha girato il mondo: in questa foto una donna sperimenta Hocatt, una cabina che combina ozono, ossigeno e diossido di carbonio per ridurre i segni dell'invecchiamento