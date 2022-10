Dart, Nasa: modificata traiettoria dell'asteroide

"Una svolta per la difesa dell'Umanità"

approfondimento

Sonda Dart colpisce asteroide Dimorphos

Questa è "una svolta per la difesa del pianeta e una svolta per l'umanita'", ha sottolineato

Nelson. Sarebbe già stato "considerato un enorme successo se (la navicella) avesse ridotto l'orbita di circa 10 minuti. Ma in realtà l'ha ridotta di 32 minuti", ha aggiunto. Con questa

missione, ha poi puntualizzato, "la Nasa ha dimostrato di essere seria come difensore del pianeta", ha detto. Dimorphos, situato a circa 11 milioni di chilometri dalla Terra

al momento dell'impatto, ha un diametro di circa 160 metri e non rappresenta un pericolo per la Terra. Se l'obiettivo rimane relativamente modesto rispetto agli scenari catastrofici di film di fantascienza come 'Armageddon', questa missione di "difesa del pianeta" senza precedenti,

chiamata Dart, è la prima a testare una tale tecnica. Consente alla Nasa di prepararsi nel caso in cui un asteroide minacci un giorno di colpire la Terra.