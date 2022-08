Il cielo di agosto 2022, gli eventi astronomici da non perdere

Agosto, i pianeti visibili

La Luna raggiungerà il perigeo il 10 agosto e si troverà nell’apogeo, il punto più lontano dalla Terra, il 22. Come ogni anno, il 10 agosto osserveremo lo sciame delle Perseidi nell’incantevole notte di San Lorenzo. Quest’anno sarà più difficile riuscire a vedere una stella cadente, poiché la luna sarà quasi piena, dunque ne ostacolerà la visuale. Non solo la Luna e le stelle, ad agosto potremo infatti osservare alcuni pianeti visibili a occhio nudo oppure con l’ausilio di un telescopio o di un binocolo. Tra questi il pianeta rosso, Marte, visibile nella seconda metà della notte fra Giove e Venere, in direzione orientale. Prima del sorgere del sole Marte sarà osservabile in direzione Sud-Est. Anche Giove sarà visibile già prima della mezzanotte e sorgerà a Est, per arrivare in alto nel cielo un po’ prima dell’alba. I 4 satelliti galileiani (Io, Europa, Ganimede e Callisto) si potranno osservare come dei piccoli punti bianchi che creeranno una sorta di danza da un lato all’altro di Giove sulla linea dell’equatore e daranno vita a un’atmosfera suggestiva. Ottime le condizioni per vedere Saturno, che raggiungerà la posizione opposta al Sole il 14 agosto. Sarà visibile, dunque, tutta la notte, prima a Sud-Est, poi in alto nel cielo a Sud e infine a Sud-Ovest, prima del sorgere del Sole. La sua opposizione a quest’ultimo lo renderà anche più vicino alla Terra, per cui sarà più luminoso e sarà possibile osservarne il disco. Mentre la visibilità di Mercurio sarà ridotta al minimo (tentate la sorte il 13 agosto, giorno in cui tramonta più tardi!), Venere sarà ben visibile nel cielo mattutino per qualche ora prima che albeggi, ma l’intervallo si accorcerà da metà mese, fino a renderlo di difficile osservazione con il passare delle settimane. Urano si potrà osservare nella seconda parte della notte, ma solo con l’utilizzo di un binocolo, meglio se posizionato su di un treppiede. Anche Nettuno, osservabile a Sud -Est dopo il tramonto e a Sud - Ovest prima dell’alba, richiede l’impiego di un telescopio poiché non è visibile a occhio nudo. Infine Plutone, anche se riclassificato come plutoide dalla IAU, è ottimamente osservabile per tutta la notte, poiché si trova a soli 5 miliardi di km dalla Terra. In ogni caso, essendo la sua luminosità molto bassa, vi sarà necessario l’ausilio di un telescopio.