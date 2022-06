Possibili segnali alieni intercettati, lo studio pubblicato su Nature

Scienze

Lo storico scatto è stato possibile grazie alla collaborazione internazionale Event Horizon Telescope (Eht) e con il contributo italiano di Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), Università Federico II di Napoli e di Cagliari. Per ottenere l'immagine sono stati impegnati 300 ricercatori di 80 istituti in tutto il mondo

Il gigantesco buco nero che vive al centro della nostra galassia, la Via Lattea, è stato fotografato per la prima volta in assoluto. Quasi mezzo secolo fa non era che un'ipotesi e da 20 anni era un sogno, ora è una realtà: la prova definitiva, "schiacciante", come l'hanno definita i ricercatori, della sua esistenza