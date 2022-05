Il più grande asteroide dell'anno saluterà la Terra oggi 27 maggio

Telescopio in mano oggi venerdi 27 maggio per il passaggio del più grande asteroide dell’anno che si prepara a salutare la Terra . Il corpo celeste viene classificato “potenzialmente pericoloso” per le sue dimensioni (circa 1,8 chilometri di diametro) che sono superiori a quelle del 99 per cento degli asteroidi tenuti in osservazione. In realtà l’asteroide 7335 ( 1989 JA) non costituisce una minaccia visto che passerà alla distanza di sicurezza di 2,5 milioni di miglia di distanza ( circa 4 milioni di chilometri) circa 10 volte la distanza media tra il nostro pianeta e la Luna. L’asteroide sta viaggiando ad una velocità di circa 76mila chilometri all'ora, quindi 20 volte più veloce di un proiettile.