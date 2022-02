Spazio, l’asteroide 16 Psyche è il più grande giacimento d'oro noto

E' largo 210 chilometri, si trova tra Marte e Saturno e vale 10mila quadrilioni di dollari. La Nasa starebbe programmando, per il 2026, una missione per raggiungerlo. Dista fra i 179,5 e i 329 milioni di chilometri dalla Terra

La missione della Nasa

La Nasa starebbe programmando, per il 2026, una missione per raggiungerlo. Il primo obiettivo è studiarne le caratteristiche principali. 16 PSyche è infatti uno dei più grandi asteroidi della Fascia principale e distante fra i 179,5 e i 329 milioni di chilometri dalla Terra. Per l’estrazione dell’oro occorrerà molto più tempo. Secondo John Zarnecki, presidente della Royal Astronomical Society del Regno Unito, non è escluso che “possa essere una possibilità futura, ma ad oggi riuscirci è molto complicato. Solo una stima teorica su come estrarre oro da un asteroide nello spazio richiederebbe 25 anni di studio”.