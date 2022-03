Spazio, la Soyuz con 3 astronauti russi si aggancia alla Stazione Iss

Questo è il primo lancio russo dopo l'invasione dell'Ucraina e le forti tensioni internazionali che hanno messo in crisi decenni di pacifica collaborazione nello spazio. C'è attesa per l'atmosfera che si respirerà a bordo, dove già si trovano 2 loro connazionali, 4 americani e 1 tedesco

La navetta Soyuz MS-21 si è agganciata alla Stazione spaziale internazionale (Iss), per la prima volta al nuovo modulo russo Prichal. I tre cosmonauti Oleg Artemyev, Denis Matveev e Sergey Korsakov sono giunti a destinazione dopo un viaggio di poco più di tre ore. Questo è il primo lancio russo dopo l'invasione dell'Ucraina e le forti tensioni internazionali che hanno messo in crisi decenni di pacifica collaborazione nello spazio. C'è attesa per l'atmosfera che si respirerà sulla Iss, dove i russi saranno accolti da 2 connazionali, 4 americani e 1 tedesco (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).