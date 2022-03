Copernicus: "In Europa inverno più caldo di 1 grado rispetto alla media"

Febbraio si è concluso con temperature eccezionalmente elevate in tutta Europa. In diversi Paesi sono stati battuti i record di temperatura mensili. Lo indica uno studio del Copernicus Climate Change Service, implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea. Le temperature nell'inverno boreale 2022 sono state significativamente superiori alla media nell'Europa sud-orientale e nell'Asia occidentale, e inferiori alla media in gran parte del Canada. A febbraio scorso la temperatura media globale dell'aria superficiale era di circa 0,2°C superiore alla media 1991-2020 per il mese di febbraio. Un valore, cioè, notevolmente inferiore ai valori registrati in passato.