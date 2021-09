Astrofisica, stelle che mangiano pianeti: nella chimica le prove

Lo studio pubblicato su Nature Astronomy risolve una delle più grandi contraddizioni dell’astrofisica. Scoperte le tracce lasciate dalla cannibalizzazione planetaria Condividi:

Siamo abituati sin dalle elementari a pensare che il nostro Sistema Solare, formato da una stella attorno alla quale ruotano i pianeti, sia l’unico modello possibile in tutta la galassia. In realtà è già stato dimostrato da tempo come i due terzi delle stelle osservate sono riunite a formare sistemi multipli. Di questi, la maggior parte sono binari: due corpi incandescenti che mentre compiono la propria orbita ellittica esercitano tra di loro un’attrazione gravitazionale tale da creare un punto in comune, un baricentro di rotazione.

Ed è proprio studiando questi particolari sistemi che gli astrofisici si sono imbattuti in una delle più grandi contraddizioni: le stelle sono composte dello stesso materiale, e per questo motivo è logico aspettarsi che abbiano una composizione chimica identica. Non è così. Recenti studi hanno rivelato come, in realtà, queste siano diverse. La teoria non corrisponde ai risultati ottenuti. Cercando di dare una soluzione a questo apparente paradosso, un nuovo studio pubblicato su Nature Astronomy offre una possibile soluzione. Le ipotesi di partenza erano due: o le stelle presentano differenze sin dalla loro condizione protostellare (cosa che comprometterebbe tutte le conoscenze in nostro possesso sull'argomento) o alcuni elementi esterni hanno influito nella loro formazione.