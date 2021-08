La luna nell’oro blu è la foto astronomica del giorno per la Nasa

Una Luna piena che spunta dalle pendici dell'Antelao, la cima simbolo delle Dolomiti con i suoi 3264 metri: è lo scatto scelto dalla Nasa come foto astronomica del giorno (Astronomy Picture of the Day o Apod) fatto dall’astrofotografa italiana Giorgia Hofer lo scorso 21 agosto. “Avevo appuntamento alle 21,00 all'osservatorio astronomico del Col Drusciè per una serata osservativa – ha detto Hofer commentando la pubblicazione della sua foto – e mentre aspettavo il mio collega dell'associazione e le persone che avevano prenotato la visita, ecco che vedo spuntare dalle pendici dell'Antelao ed una bellissima Luna piena immersi nella luce del crepuscolo, il famoso momento dell'ora blu”.