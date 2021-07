Il miliardario Branson prevede di andare nello spazio prima di Bezos

Il fondatore della Virgin Galactic andrà in orbita a bordo del razzo Unity l'11 luglio, battendo il “rivale” patron di Amazon che ha programmato il lancio della sua navicella per il 20. Sia Virgin Galactic che Blue Origin di Bezos sono in competizione testa a testa nel mercato emergente del “turismo spaziale”

Richard Branson, il miliardario fondatore di Virgin Galactic, andrà nello spazio a bordo del razzo Unity l'11 luglio per un volo di prova. L’annuncio arriva direttamente dalla Virgin, la compagnia del magnate britannico che da quasi vent’anni sta sviluppando una tecnologia spaziale negli Stati Uniti. In questo modo Branson batterà di nove giorni il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, diventando il primo a viaggiare nello spazio suborbitale. Bezos aveva programmato il lancio a bordo della navicella spaziale New Shepard della sua compagnia Blue Origin per il 20 luglio.