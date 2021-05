Arriva la superluna di maggio 2021: quando e come vederla

La data da segnare è mercoledì 26 maggio. Nella notte potremmo osservare la luna come l’abbiamo vista raramente: sarà più grande (del 12%) e più luminosa (del 16%). Un evento astronomico non comune che attira da sempre l’attenzione degli astrofisici e di tutti gli appassionati del sistema solare

Una vera e propria “superluna” ci attende questa settimana quando, in concomitanza con la fase di luna piena il nostro satellite si troverà nel punto più vicino alla Terra. Per l'occasione, l'Istituto Nazionale di Astrofisica organizzerà una diretta osservativa dedicata alla Luna in collegamento da diversi osservatori distribuiti in tutta Italia. Il fenomeno astronomico si potrà seguire mercoledì 26 maggio a partire dalle 21:30 di sul canale YouTube dell'INAF

Presenza unica nel sistema solare

Compagna della Terra da miliardi di anni, la luna è un satellite quasi unico nel panorama del Sistema solare. La sua presenza ha effetti importanti sulla Terra: contribuisce infatti a stabilizzare l'inclinazione dell'asse terrestre, il che influenzerebbe la presenza stessa della vita sul nostro pianeta. Senza dimenticare lo spettacolo offerto mensilmente dalla Luna in cielo, che ha ispirato nei millenni scienziati, pensatori, artisti e sognatori in ogni dove.