Spazio, studio: possibili stelle di antimateria nella Via Lattea

Una ricerca di un team francese, ha analizzato 10 anni di dati forniti dal telescopio Fermi, esaminando migliaia di sorgenti di raggi gamma e cercando oggetti ipotetici chiamati antistar. I candidati possibili sarebbero 14. L'ipotesi è che parte dell'antimateria potrebbe nascondersi nella nostra galassia sotto forma di anti-stelle

Gli astronomi dell'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (Irap) in Francia, guidati da Simon Dupourqué, hanno pubblicato uno studio sul Physical Review D, in cui ipotizzano che parte dell’antimateria potrebbe nascondersi nelle vicinanze del Sistema Solare sotto forma di stelle composte da antimateria (o anti-stelle). Per la ricerca, il team ha analizzato e studiato 10 anni di dati forniti dal telescopio spaziale a raggi gamma Fermi, esaminando 5.787 sorgenti di raggi gamma e cercando quegli oggetti ipotetici chiamati antistar, le stelle di antimateria. I candidati possibili, che emettono un preciso tipo di radiazioni, sarebbero 14, una stima del numero massimo di anti-stelle che potrebbero essere presenti nella nostra galassia.

Grazie ai dati del telescopio Fermi gli scienziati hanno isolato le quattordici candidate, che hanno proprietà di emissione paragonabili a quelle attese per le stelle di antimateria. La natura di queste fonti è ancora incerta e serviranno altre prove per dare un verdetto definitivo. Infatti, secondo altri scienziati, queste anti-stelle potrebbero essere in realtà altri emettitori di raggi gamma, come pulsar o buchi neri. I calcoli dell'Irap Il team di Irap ha anche stimato il numero massimo di anti-stelle che potrebbero esistere nella Via Lattea. Se queste fossero distribuite come stelle ordinarie – principalmente nel disco galattico – potremmo avere al massimo una stella di antimateria ogni 300 o 400mila stelle comuni, ma dimostrarlo è complicato. Questi insoliti oggetti, si legge nello studio, potrebbero essere nati all'inizio dell'Universo e potrebbero celarsi agli occhi dei telescopi a raggi gamma nell'alone attorno alla Via Lattea.